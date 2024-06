Anitta reflete sobre período no Brasil - Reprodução

Publicado 15/06/2024 17:35

Rio - Morando nos Estados Unidos, Anitta utilizou as redes sociais, neste sábado (15), para refletir sobre seu período no Brasil. Em seu Instagram, a cantora, que realizou uma festa junina na quinta-feira (14), compartilhou uma série de registros no país na companhia de sua família e amigos.

fotogaleria

"Sempre que venho pro Brasil me pergunto por que vou embora. Que semana feliz. Sou abençoada. Queria que esse feed tivesse mais fotos, pra agradecer e mostrar cada amigo e cada familiar que faz questão de estar comigo sempre. Meu coração está quentinho. Agradeço a cada um. Me sinto muito feliz e amada", escreveu a artista que em um dos cliques posou com um biquíni com as cores da bandeira do país.

Nos comentários, diversas famosas mandaram mensagens de carinho para Anitta. "E a gente [fala]: nossa alegria chegou", afirmou Juliette. "Mas é que você está ocupada transformando o mundo todo em um pouco mais Brasil", disse Gabriela Prioli. "Nem tiramos uma fotinha, poxa! Te amo, volta logo", ressaltou Pocah. "Te amo", declarou Vivi Wanderley.

Confira: