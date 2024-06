Bill Belichick, de 72 anos, está namorando uma ex-líder de torcida, de 24 - Reprodução

Publicado 15/06/2024 16:09

Rio - Aos 72 anos, o ex-técnico do New England Patriots e maior vencedor do Super Bowl, Bill Belichick, está namorando uma ex-líder de torcida, de 24 anos. Segundo o TMZ, ela atende pelo nome de Jordon Hudson.

O nome de Belichick tem sido ligado a Jordon desde que se separou da sua parceira de longa data, Linda Holliday. Conforme reportado pelo site Page Six, do New York Post, Belichick e Linda decidiram seguir caminhos separados em setembro de 2023, após compartilharem mais de uma década juntos.

Durante sua parceria com Tom Brady, Belichick alcançou os feitos mais notáveis na história da NFL. A última temporada marcou sua saída como técnico dos Patriots.

Uma fonte próxima, que foi animadora de torcida com Jordon, revelou que a relação entre Belichick e a jovem teve início durante um voo de Boston para a Flórida em 2021, enquanto ele ainda estava casado com Linda. O interesse mútuo cresceu devido a um projeto em que Jordon estava envolvida, e eles trocaram contatos após o pouso.