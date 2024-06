Preta Gil faz topless para renovar bronzeado - Reprodução

Publicado 15/06/2024 15:46

Rio - Preta Gil aproveitou o dia ensolarado, neste sábado (15), para renovar o bronzeado. De boné e topless, a cantora mostrou em seu Instagram que aproveitou o calor do Rio de Janeiro para curtir sua própria companhia.

Na segunda-feira (10), Preta contou que precisou ser internada após sentir fortes dores e ser diagnosticada com uma pielonefrite , uma infecção no rim direito. Já de alta, ela deu detalhes do ocorrido. "Na semana passada, na terça-feira, tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, achei que era uma coisa muscular, não entendi que podia ser um problema no rim. Falei para alguns médicos, eles me receitaram uns remédios analgésicos, eu tomei e segui minha vida e os médicos me disseram que eu precisaria ir ao hospital".