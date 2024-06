Paolla Oliveira compartilha cliques em Portugal - Reprodução

Publicado 15/06/2024 16:31

Rio - Paolla Oliveira utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para compartilhar uma série de fotos de sua viagem para Portugal. Em seu Instagram, a atriz relembrou como foi sua ida ao país e encantou os seguidores com os registros.

"Açores foi lindo! Concluí um trabalho, fiz novos amigos, vi baleias, recebi uma visita linda aqui além-mar, me reenergizei nessa natureza imensa e nesse pôr do sol cor-de-rosa", escreveu na legenda da publicação que também contou com cliques ao lado do namorado, Diogo Nogueira.

Nos comentários, os internautas fizeram questão de enaltecer a atriz. "Tu deveria ser presa pelo crime de ser tão bonita, pelo amor de Deus", brincou uma fã. "Você é tão linda, Paolla! Você e Diogo, que casal", afirmou uma pessoa. "Amo te ver feliz! Que momentos assim estejam sempre presentes", ressaltou outra.

