Cesar Tralli se declara para a enteada, Rafa Justus - Reprodução

Cesar Tralli se declara para a enteada, Rafa JustusReprodução

Publicado 15/06/2024 18:12

Rio - Cesar Tralli utilizou as redes sociais, neste sábado (15), para se declarar para a enteada, Rafa Justus. Em seu Instagram, o apresentador publicou uma foto com a pequena, que é filha de sua mulher, Ticiane Pinheiro, com Roberto Justus, e não poupou palavras para ressaltar seu amor.

fotogaleria

"Pensa em um paidrasto feliz! Sou EU! Muito obrigado por existir, Bis. Te amo", escreveu na legenda da publicação. Rafa, por sua vez, retribuiu o carinho. "Te amo", declarou. "Que alegria. Amo vocês demais", disse Ticiane ao ver o post.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a relação dos dois. "Ah! Que coisa mais linda este amor, que exemplo", afirmou uma seguidora. "Admirável esse amor", disse outra. "Lindos", declarou uma pessoa.

Confira: