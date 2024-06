Nadja Haddad comemora primeiro quilo do filho que nasceu prematuro - Reprodução / Instagram

Nadja Haddad comemora primeiro quilo do filho que nasceu prematuroReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2024 09:53

Rio - Após perder um dos bebês, a apresentadora Nadja Haddad, de 43 anos, usou as redes sociais para comemorar mais uma vitória de seu filho que nasceu prematuro: o pequeno chegou ao peso de 1kg. No Instagram, ela publicou um vídeo ao lado do marido celebrando o marco.

fotogaleria

"Há algum tempo a gente orava muito por uma conquista na vida do nosso filho e que essa semana, graças a Deus, aconteceu. A gente orava muito para que o José aumentasse de peso e para que ele conquistasse um quilo. Vocês não imaginam o quanto é importante esse um quilo", iniciou Nadja. "Talvez só pais com filhos de UTI neonatal conseguem entender isso", completou o marido dela, Danilo Joan.

"Um prematuro chegar a um quilo, vocês não tem noção da vitória. E o José conquistou essa vitória essa semana. Ele já está com mais de um quilo e isto é uma página virada. Agora, novas etapas, novas conquistas. O desenvolvimento dele está indo muitíssimo bem", seguiu ela.

"A cirurgia passou aqui essa semana, fez uma nova avaliação no intestino dele e constatou que Deus fez um milagre e não precisou fazer cirurgia. Agora ele já está voltando a se alimentar com seu leite [de Nadja]", celebrou Danilo. "Para mim, isso é uma satisfação tão grande", comemorou a apresentadora.

"E logo você vai estar amamentando ele", assegura Danilo. "Se Deus quiser! Eu sei que Deus quer logo, é no tempo Dele. Que vocês continuem a orar. A gente vai continuar aqui em oração, firme e forte, porque está dando certo", afirmou Nadja. "É isso aí, vamos continuar orando porque logo, num futuro bem próximo, nós vamos sair daqui com o nosso José dos braços e o Antonio no nosso coração", finalizou o marido da apresentadora.