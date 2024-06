Escritora Rosiska Darcy de Oliveira encontra cão desaparecido: Uma grande alegria - Reprodução / Instagram

Escritora Rosiska Darcy de Oliveira encontra cão desaparecido: Uma grande alegriaReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 08:29 | Atualizado 25/06/2024 08:37

Rio - Após fazer apelo para encontrar cachorro desaparecido , a escritora Rosiska Darcy de Oliveira, de 80 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (24), para contar que o pet foi encontrado."Tim Tim está de volta! Uma grande alegria que compartilho com vocês. Muito obrigada pelo apoio e solidariedade", escreveu a imortal da Academia Brasileira de Letras na legenda da publicação, onde aparece com um sorriso no rosto ao lado do animal.