Camila Moura mudou de profissão e, agora, se tornou influenciadora e empresária - Reprodução/ Instagram

Publicado 30/06/2024 06:00

Rio - Ela não entrou no "BBB 24", mas também saiu vencedora. Após o término polêmico de seu casamento com Lucas Buda enquanto o capoeirista ainda estava confinado no reality, Camila Moura fez do limão, uma limonada e vem conquistando seu próprio império.

Acumulando três milhões de seguidores no Instagram, a professora mudou de profissão, virou influenciadora e empresária, e trocou o Rio por São Paulo. Em conversa com o Meia Hora, Camila fala das reviravoltas na sua vida, reflete sobre seu posicionamento diante o comportamento do ex-marido no programa, dá detalhes sobre sua vida amorosa e revela se participaria de "A Fazenda". Confira a entrevista!

Como tem lidado com a exposição e críticas?



Acredito que eu me acostumei com a exposição, com lidar com algumas coisas nessa área. Já tem sido bem mais comum para mim, sabe? Com as críticas é um pouco mais complicado, mas eu tento me resguardar, me abster de ler os comentários, eu tento me proteger dessa forma. Então, eu acredito que nesses três, quatro meses que se passaram, eu já tenho conseguido lidar de uma maneira muito melhor e mais natural com essa exposição na qual fui submetida e que, agora, como uma pessoa pública, eu carrego comigo.

Você se arrepende de ter exposto seus incômodos nas redes sociais sobre o comportamento de Lucas Buda no 'BBB 24'?



Eu não me arrependo. Acho que eu fiz o que eu achei correto e necessário na época. Em alguns momentos, bem no começo, eu me arrependi porque foi muito difícil, muito doloroso, mas, agora, depois que o pior passou, eu consigo ver que fiz o que era correto para mim na época e o que era necessário para que eu me sentisse segura e protegida da exposição da qual eu estava sendo submetida.

Eu acredito que mostrar o incômodo sobre o que aconteceu com meu ex-marido dentro do programa é uma maneira de, indiretamente, dar voz para outras mulheres que veem seus companheiros flertando, dando em cima de outra mulher, pega uma conversa ou pega uma traição já física. Porque, para mim, existem muitos tipos de traições, muitas formas de se quebrar um acordo ou contrato com um companheiro ou companheira, né?

Eu acho que mostrar o meu incômodo, de certa maneira, ajuda as mulheres que pensam como eu em relação à fidelidade de um parceiro se sentirem representadas e verem que não precisam aceitar tudo, nem sequer um flerte, porque um flerte já é uma quebra de contrato, uma quebra de acordo em alguns relacionamentos, como era no meu.

Como se sentiu com toda a polêmica envolvendo seu ex-relacionamento e opiniões alheias?



É muito complicado ver as pessoas dando palpite sobre a sua vida, sobre "volta", "não volta", "é golpe", "é marketing", "foi combinado", "não foi combinado". Quando as pessoas não se atentam ao ser humano real envolvido naquela situação, sabe? Sobre os comentários que as pessoas se acham no direito de fazer sobre alguém por ser uma pessoa pública.

E eu acho que existe limite sobre o que você pode comentar sobre a vida alheia, né? Eu entendo, é um processo social totalmente compreensível porque pessoas públicas estão em visibilidade, ainda mais no meu caso que se tornou um assunto amplamente debatido, teve uma repercussão inimaginável, mas acredito que faz parte sobre coisas serem feitas publicamente em âmbito nacional, leva esse tipo de intromissão na vida privada das pessoas que tiveram suas vidas expostas de maneira pública.

Qual conselho daria para as mulheres que passaram por alguma desilusão amorosa?



Acho que eu daria o conselho de seguir sua intuição. Você não é maluca, não está vendo errado, é o que é. Confie nos seus sentimentos, se proteja, se defenda, saiba que você é a pessoa mais importante da sua vida. Acredito que é esse o conselho que eu daria que foi em um determinado momento que quando virou a chave, eu percebi que eu era a pessoa mais importante da minha vida, não o outro.

Como lidar para não ficar com trauma de se relacionar com outra pessoa após um término?



Eu acho que isso é muito difícil. Não tem como. Acho que é preciso muita terapia, muito autoconhecimento, empenho, porque você não para de amar uma pessoa de uma hora para a outra. É necessário se conhecer, estar muito certa da decisão que tomou. Então, acredito que é muito complicado e não tem como não ficar trauma.

Por exemplo, eu tenho muito receio de me relacionar com outra pessoa, acabar sendo exposta novamente, de uma maneira pública ou não, de um âmbito enorme, uma exposição nacional como eu tive ou uma micro exposição, sabe? Então, acho que, agora, em um lugar de figura pública, isso é uma coisa que me preocupa muito e eu não tenho sentido necessidade de me relacionar com outra pessoa, tenho gostado muito de me redescobrir. Passei metade da minha vida com outra pessoa, então acredito que tenho muito a me conhecer ainda antes de me relacionar com alguém, e isso inclui como me relacionar com alguém mantendo a minha identidade e ficando segura sendo uma pessoa pública.

Já se envolveu com alguém após o divórcio? Como está o coração?



Não me envolvi com ninguém, não tenho pretensão. Sou uma pessoa muito cabreira e acho que na condição agora de figura pública, não é saudável e seguro me envolver com alguém. Acho que está muito cedo, saí de um relacionamento muito longo, que exigiu muito de mim e terminou de uma maneira muito bruta, né? Então, acredito que o melhor para mim seja ficar quietinha, me conhecer, me namorar, antes de resolver colocar alguém na minha vida de novo.

O que mais te impressionou nesse mundo de influenciadores e fama?



Muitas coisas. Primeiro que não é essa maravilha. As pessoas não estão acostumadas a ver pessoas reais na internet. Isso é uma das coisas que eu tenho mais sentido hoje em dia que as mulheres não podem, entre muitas aspas, aparecer como elas são. É uma coisa que eu tenho sentido muito. Esse mundo de influenciadores e fama, é um mundo muito de coisas ilusórias, é uma felicidade em um story de 30 segundos. E não digo isso no meu, mas nesse aspecto geral desse mundo de influenciadores. As pessoas te assistem por um minuto e acham que conhecem você, sua vida toda. É muito complicado. Eu levo para uma tendência sociológica dessa sociedade líquida, instantânea.

Você conseguiu fazer do limão uma limonada. Como foi esse processo de publicidades e conteúdos nas redes sociais? Como isso impactou sua vida?



Isso também, sobre as questões de publicidades nas redes sociais, é uma das coisas que me impressionou muito nesse mundo de influenciadores e fama porque muita coisa é permuta, é troca, nem tudo está relacionado a dinheiro de verdade, sabe? Os valores não são tão altos quanto as pessoas pensam que são, pelo menos não aqueles influenciadores gigantes com zilhões de alcance.

Mas é um trabalho como qualquer outro e isso foi uma das coisas que eu percebi. É um trabalho que requer rotina, comprometimento, que te cansa fisicamente, mentalmente, que tem uma jornada de trabalho. Então, acho que essa questão das publicidades é mais comum do que as pessoas especulam, né?

E a questão de impactar minha vida que eu consigo me manter sem grandes luxos, vivendo uma vida confortável, mas sem ter feito essa teoria que as pessoas têm que eu já fiz tantas vezes o valor do prêmio do programa. Isso definitivamente não rolou ainda, mas, em breve, se Deus quiser, aí sim vai vir um dinheiro bom. Estou lutando para isso, para me estabilizar financeiramente, conseguir fazer uma poupancinha, é isso.

Recentemente você se mudou para São Paulo. Como está essa nova etapa da sua vida?



Mudar para São Paulo acabou sendo uma etapa natural que está inclusa nessa questão de aceitar minha profissão, de me adequar ao mercado, de estar próxima de onde acontecem os eventos, onde estão as marcas. Então, essa mudança foi dolorosa porque eu amo o Rio de Janeiro, mas foi necessária para o meu crescimento profissional, individual, e para o meu amadurecimento de viver sozinha, de mobiliar a minha casinha do zero, de me organizar financeiramente e é isso.

Aluguei o apartamento aqui em São Paulo por alguns anos, um contrato bem longo, então requer muito comprometimento para me manter aqui, me estabilizar antes de eu decidir comprar um imóvel na cidade e manter residência fixa aí sim a um longuíssimo prazo (risos).

Tem planos de participar de algum reality, como 'A Fazenda'?



Eu não tenho planos de participar de nenhum reality. Não recebi convite, contato, nem nada do tipo. Eu acho que participar de um reality é uma faca de dois gumes, né? Você pode muito bem, pode ir muito mal. Tem várias questões emocionais, de saúde mental, de familiares, sabe? É muito complicado.

Pretende continuar sendo professora? Quais são seus projetos profissionais agora que é famosa?



Eu pretendo seguir nessa luta por uma educação de qualidade, sobre uma educação acessível. Eu acredito muito que podemos ter um sistema de educação bom para todo mundo, mas no futuro próximo, pelo menos, não me vejo voltando para a sala de aula.



E como projetos profissionais, eu tenho o interesse de expandir minha marca de cosméticos, acrescentar outros tipos de produtos, me estabelecer nas redes sociais de uma maneira fixa, conseguir me estabilizar financeiramente e cuidar da minha família financeiramente também.

Você lançou uma linha de gloss. Como surgiu a ideia? Sempre teve vontade de empreender?



A ideia do gloss foi muito de uma parceria com a indústria de cosméticos e veio sobre a necessidade de fazer uma maquiagem barata, acessível e de qualidade para o grande público. E aí eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de fazer. Fui lá, briguei, "vamos baixar o custo", porque eu quero que as mulheres possam muito sentir como a maquiagem valoriza, como empodera, sabe? E, para isso, não precisa ser uma coisa caríssima porque a maior parte das brasileiras, da população do Brasil, não tem esse dinheiro para tirar de casa, do prato de comida do filho, para investir nessas coisas, e eu queria tornar isso acessível.

O gloss é muito versátil para muitas coisas, para muitos tons de pele e, visando essa versatilidade, da possibilidade, coloquei ele em um preço acessível. No meu caso, ele é super hidratante, tem um brilho, você forma camadas, então, virou um produto coringa para esse momento. E eu nunca me vi como empreendedora até iniciar essa jornada e estar aqui quebrando a cabeça para fazer acontecer.