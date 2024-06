Dupla sertaneja Péricles e Leonardo homenageam com seus 'xarás' - Vitor Santos / AgNews

Publicado 30/06/2024 07:25 | Atualizado 30/06/2024 07:26

Rio - Uma das atrações do São João da Bahia, em Salvador, a dupla sertaneja Péricles e Leonardo chamou a atenção ao chegar no local do evento, na noite deste sábado. Os dois vestiam uma camisa em homenagem ao cantor Péricles, ex-vocalista do Exaltasamba, e ao sertanejo Leonardo.



Segundo os artistas, a atitude, com muito bom humor, se deve a uma confusão com o público, que achou que seus "xarás" se apresentariam no festival.

"Achei divertido e resolvemos entrar na brincadeira. Quem sabe um dia esse feat não acontece de verdade?", comentou Péricles, torcendo por uma parceria entre os artistas.



Leonardo também comentou sobre o ocorrido e explicou como surgiu a ideia. "Foi uma maneira divertida de celebrar a música e homenagear esses grandes artistas", contou o sertanejo.



Cada um vestiu uma camiseta. Enquanto Péricles vestiu a roupa com fotos e o nome do sambista, Leonardo exibiu uma versão do cantor sertanejo. Quando subiu no palco, a dupla foi recebia com aplausos e muita diversão.