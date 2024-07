Ludmilla e Iza - Divulgação/ Steff Lima

Ludmilla e IzaDivulgação/ Steff Lima

Publicado 21/07/2024 06:00

Rio - Após muitos pedidos dos fãs, Ludmilla e Iza lançaram, no fim de junho, a tão aguardada parceria no 'Lud Session #4'. Em menos de um mês, a produção já se mostrou um sucesso, acumulando milhões de streams no Spotify e de visualizações no YouTube. Em conversa com o DIA, as artistas celebram essa conquista, discutem a importância da representatividade feminina e compartilham como lidam com a pressão estética.

fotogaleria

"Esse projeto tem um significado muito profundo para mim. É uma celebração não só da nossa música, mas também da nossa representatividade. Ser uma das artistas pretas de destaque no cenário musical, junto com a Iza, é uma responsabilidade e um privilégio. Estamos mostrando para o mundo a força e o talento das mulheres pretas, e isso é extremamente poderoso", afirma.

Ludmilla aproveita para contar como foi gravar ao lado de Iza. "Incrível! A Iza é uma amiga e uma artista que eu admiro muito. Trabalhar com ela foi uma experiência maravilhosa. A energia é contagiante, e a química entre nós duas no estúdio foi maravilhosa, conseguimos entregar algo que realmente amamos fazer. Os fãs pediam muito por essa parceria, e a gente também sempre quis muito, mas precisávamos de tempo para fazer algo que fosse especial", diz.

Iza, por sua vez, não esconde a emoção em fazer parte do trabalho. "Fiquei muito lisonjeada pelo convite da Lud, que é uma artista que eu admiro tanto, uma artista que é tão incrível e dona deste projeto tão bem sucedido. Isso me deixou muito feliz, não só pelo convite mas pela espera, porque esse convite não veio agora, já tinha acontecido antes. Eu vejo que era uma coisa que nós duas queríamos muito e foi muito bom poder realizar isso. Era algo que a gente já estava com vontade de fazer há bastante tempo", declara.

À espera de sua primeira filha, Nala, Iza destaca ainda como a maternidade tem influenciado em sua carreira. "Acho que a maternidade tem me feito desacelerar um pouco, ao mesmo tempo, olhar para os convites com carinho, sabe? Eu tenho saído de casa para fazer aquilo que eu amo muito com pessoas que eu admiro muito", pontua.

"Então, eu acho que é assim que a maternidade tem me influenciado, sabe? É escolher muito a dedo quem está ao meu lado. Se eu já fazia isso antes, agora então mais ainda. Porque estar grávida significa sentir a energia das pessoas e registrar uma imagem ali. Tem tudo a ver! É me preocupar com a energia do lugar e com a sensação que vai ser gravar com alguém. Acho que a maternidade tem sido um filtro muito bonito para mim", reflete.

Representatividade feminina

Ludmilla e Iza servem de inspiração para diversas pessoas e acumulam uma legião de fãs. E, ao comentar sobre o sucesso do lançamento que une dois grandes nomes da música, é impossível não falar sobre representatividade feminina. As artistas, então, contam como usam suas vozes para empoderar outras mulheres.

"A representatividade feminina é essencial porque mostra para todas as meninas e mulheres que elas podem ser o que quiserem, que têm força e capacidade de conquistar o mundo. Eu uso minha voz para inspirar outras mulheres, falando sobre nossas lutas, nossas vitórias e as encorajando a seguirem seus sonhos, a não desistirem diante das dificuldades. A gente tem que se apoiar e se empoderar sempre", diz Ludmilla.

Iza, complementa: "Eu acho que eu uso a minha voz da mesma maneira que eu existo (risos). Eu procuro ser muito fiel a quem sou, procuro sempre estar no controle da minha carreira, fazendo as coisas 100% conscientes do que estou fazendo, para quem estou fazendo e por que eu estou fazendo. Acho que estar certa do meu caminho faz com que eu me torne uma artista muito realizada e muito feliz e, dessa forma, eu consigo produzir mais e tocar mais pessoas com a minha arte".



"Eu acho que muitas pessoas acabam se sentindo representadas por mim por conta da minha origem, da minha aparência, e isso me deixa muito feliz. É algo que me dá cada vez mais vontade de trabalhar. A representatividade feminina é muito importante. Temos dado passos de formigas, mas é impossível dizer que exista igualdade; é impossível dizer que respondemos às mesmas perguntas de um homem em uma entrevista, por exemplo. Muitas coisas precisam mudar, e quanto mais de nós estivermos por aí, melhor. Porque é isso: eu represento algumas mulheres, não dá para representar todas. Precisamos de muitas de nós para que todas possamos nos sentir representadas", conclui.

Pressão Estética

Em uma era de redes sociais e exposições, ser mulher pode não ser uma tarefa fácil. A comparação, os comentários maldosos e as opiniões não solicitadas se tornam frequentes no dia a dia e, sendo uma pessoa pública, isso fica ainda mais difícil. As artistas contam como lidam com a pressão estética.

"Eu tento não me deixar levar por esses padrões impostos. Me cuido e quero me sentir bem comigo mesma, mas sempre com foco na minha saúde e no meu bem-estar. Tento sempre me lembrar que o mais importante é me sentir bem comigo mesma", afirma Ludmilla.

"A pressão estética acabou aumentando com a fama. Eu acho que é algo que está presente na vida de todas nós, mulheres, mas, por conta do meu trabalho e da exposição, o número de pessoas que me conhecem, que me veem e que se sentem confortáveis para falar e cobrar coisas aumentou. Isso ocorre por causa da ilusão de proximidade que a própria fama cria", pontua Iza, que, apesar disso, acredita lidar bem com a situação.

"Eu tenho os meus dias menos confiante, mas acho que isso também é algo normal de todas nós mulheres. Eu lido respeitando o meu tempo, fazendo aquilo que eu amo, da forma como eu quero. Acho que todas as expectativas a serem superadas precisam ser as minhas", ressalta.

Sobre os segredos de beleza, Ludmilla revela: "Eu me cuido bastante! Treino na academia, o que é ótimo não só para o corpo, mas também para a mente. Cuido bem da minha pele… E o mais importante: ser feliz! A felicidade reflete no nosso rosto e na nossa energia. Por isso, sempre tento me cercar de coisas e pessoas que me fazem bem. Isso faz toda a diferença".

Iza, por outro lado, comenta que não tem nenhum segredo de beleza, mas confessa que não abre mão de certos hábitos. "Já falei isso uma vez antes: é beber muita água (risos) e, agora grávida, esse segredo continua perpetuando. É muita água que eu bebo! E também descansar. Acho que viemos de uma época de glamourização do sufoco, do trabalho, da exaustão. Estar descansada faz com que você tome melhores decisões, tenha mais ânimo para aproveitar o dia e, consequentemente, isso também vai influenciar sua aparência", opina.

Seleção de hits

O 'Lud Session' conta com a junção tanto dos sucessos de Ludmilla, quanto de seu convidado. A artista explica que cada detalhe é pensado com muito cuidado econta como funciona a seleção dos hits da produção, que, além de Iza, reuniu nomes como Xamã, Glória Groove e Luísa Sonza.

"O 'Lud Session' foi feito para ser um lugar de revisitar músicas antigas e de ter uma certa nostalgia. Por isso, a seleção das músicas é um processo cuidadoso, mas, ao mesmo tempo, muito fácil e natural, porque eu escolho canções que eu gosto de ouvir e cantar, que marcaram a minha carreira e a carreira do convidado", relata.

Ludmilla garante ainda que o trabalho não se encerra por aqui e aproveita para adiantar qual seria seu convidado dos sonhos."Teremos mais versões, com certeza! Eu estou pensando em alguns nomes e tenho recebido muitos pedidos de vários artistas para participar. Os fãs também pedem muito, então está ficando cada vez mais difícil escolher os convidados. Um nome que eu gostaria de ter é o Ne-yo. Eu amo R&B e ele é um dos artistas que mais gosto de ouvir", frisa.

Além disso, a cantora pretende levar a produção para os palcos do teatro. "Tenho essa vontade, mas ainda é uma ideia inicial. O que posso dizer, por enquanto, é que vai ser um show mais acústico e intimista. Tenho certeza que vai ser muito especial, assim como tudo que me proponho a fazer e entregar aos meus fãs. Mas eles terão que esperar um pouquinho (risos)", antecipa.

'Lud Session' no 'Numanice'?

Ludmilla também se destaca com seu projeto de pagode 'Numanice', cuja turnê deste ano passará por 19 cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, além de Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal. Ao ser questionada se os fãs podem esperar um pouco do 'Lud Session' no evento, a artista desconversa, mas declara que haverá surpresas.

"No 'Numanice' eu sempre trago um pouco de tudo que amo e do que meus fãs adoram. O 'Lud Session' é uma parte importante do meu trabalho e, sempre que posso, dou um jeitinho de incorporar algumas músicas do projeto. Então, fiquem de olho que podem rolar umas surpresas especiais", encerra.