Branco MelloReprodução do Instagram / Dantas Jr

Publicado 23/07/2024 13:14 | Atualizado 23/07/2024 13:18

Rio - Integrante dos Titãs, Branco Mello, de 62 anos, passará por uma nova cirurgia para retirar um tumor, localizado em uma das amígdalas. A informação foi confirmada pela equipe do grupo, através de um comunicado publicado no Instagram, nesta terça-feira (23). Com isso, o músico precisará se afastar dos palcos e será substituído por Caio Góes, no baixo.

"Branco Mello passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina. Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta", informa o comunicado.

Nos comentários da publicação, vários artistas demonstraram apoio ao artista. "'Vamo que vamo' com força e fé, grande mestre Branco Mello!! E um viva os incríveis Titãs", disse Rogério Flausino. "Mandando as melhores vibrações para o querido Branco Mello. Vai dar certo", afirmou Evandro Mesquita. "Melhoras", desejou Mel Lisboa. "Melhoras e pronta recuperação", comentou Chico César.

Em outubro do ano passado, Branco passou por uma cirurgia de retirada de um tumor na língua. Vale lembrar que, em 2021, Branco ficou mais de um mês internado após realizar a cirurgia para remover um tumor na hipofaringe, reincidente do câncer que o cantor havia tratado em 2018. Ele ficou afastado de suas atividades durante sete meses e retornou aos palcos em junho de 2022.