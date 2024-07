Ingrid Guimarães e Mônica Martelli divertem seguidores com diário de viagem - Reprodução / Instagram

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli divertem seguidores com diário de viagemReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 14:15

Rio - De férias com as filhas pela Europa, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães têm divertido os seguidores com os diários de viagem. Nesta terça-feira (23), a diferença de altura entre as atrizes foi motivo de risada para os fãs, já que Ingrid não consegue acompanhar o ritmo de Mônica e acaba ficando para trás.

"Tudo bem que a gente está andando muito, mas eu não sei se é porque eu tenho mais energia ou se minha perna é maior, mas a Ingrid está sempre para trás", iniciou Mônica em um vídeo que mostra a amiga tentando acompanhar sua velocidade.

"Cara, você anda muito rápido", rebateu Ingrid. Enquanto Mônica se defendeu e afirmou estar andando devagar. "Amor, eu estou. Eu estou devagarzinho. Eu estou quase desfilando passarela. Olha aqui passarela", rebateu Mônica.

"Eu não. Mais nem conversar, porque eu estou sempre na frente. Eu estou solitária, uma viagem sozinha. Eu venho para ter uma viagem com companhia, estou solitária, mas olha só, você quer ver surtir efeito? Ingrid tenho uma fofoca", diz Mônica, que mostra Ingrid saindo correndo para alcançar a atriz.

As atrizes viajaram com as filhas e o cenário parece se repetir na geração mais nova, já que pelo caminho inteiro, Júlia, filha de Mônica, anda na frente de Clara, de quem Ingrid é mãe. "Não faça amizade com gente mais mais alta que você. Não vale a pena. A gente tem que correr atrás e a pessoa fica tranquila na frente, desfilando, Fashion Week. E a gente na ralação", brincou Ingrid.

Nos comentários, os internautas não seguraram a risada com o vídeo das duas. "A viagem poderia facilmente virar um filme", riu a influenciadora Jhenny Keller. "Quero um programa só de viagens na minha mesa agora", concordou a apresentadora Tati Machado. "Morrendo com essa energia caótica das duas", se divertiu um perfil.