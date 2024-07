Mário Rosa é demitido do Katinguelê - Reprodução do Instagram

Publicado 23/07/2024 14:59 | Atualizado 23/07/2024 15:31

Rio - Após anunciar que foi demitido do Katinguelê devido ao uso de "roupa inadequada nos shows" , o percussionista Mário Rosa recebeu o apoio dos fãs através do Instagram. Os admiradores do músico, que fazia parte do grupo há quatro décadas, disseram que o profissional sempre se vestiu bem e com estilo.