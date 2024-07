Neymar curte dia de piscina com Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução / Instagram

Neymar curte dia de piscina com Bruna Biancardi e MavieReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 15:10

Rio - Neymar aproveitou a terça-feira (23) para curtir uma piscina com Bruna Biancardi e a filha Mavie, de 10 meses. Através do Stories no Instagram, o atleta compartilhou uma foto dos três juntos. No clique, Neymar aparece segurando Mavie, enquanto Bruna está ao lado dele sorrindo.