Em Miami, Ana Paula Siebert mostra passeio de barco com a filha, VickyReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 09:33

Rio - A influenciadora digital Ana Paula Siebert, de 36 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para mostrar um passeio de barco com a filha, Vicky, 5, fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus. As duas aproveitaram as férias em Miami, nos Estados Unidos, em uma lancha luxuosa para comemorar o aniversário de um amigo.



Justus não foi à festa, no entanto, Ana Paula mandou um vídeo mostrando detalhes do barco para o marido. "Ele [barco] tem uma piscina inflável, que tem uma rede ali no fundo. As crianças não afundam e todo mundo tem uma piscina no mar", disse a criadora de conteúdo nos stories do Instagram.