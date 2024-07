Simone Gutierrez - Reprodução do Instagram

Publicado 25/07/2024 07:59

Rio - No ar em "Cheias de Charme", da TV Globo, Simone Gutierrez, de 47 anos, publicou um desabafo no Instagram, nesta quarta-feira (24), após pedir ajuda para encontrar um trabalho em Orlando, nos Estados Unidos. A atriz, que interpreta Ariela no folhetim, ressaltou que toda profissão é digna e contou que não se arrepende de buscar oportunidades em outro país.

"Só para deixar claro! Todo trabalho feito com dedicação e carinho é digno. Fazer faxina não diminui ninguém! E pedir ajuda também não", afirmou Simone. "Eu não me arrependo de nada que fiz, mesmo que não pudesse exercer o oficio que escolhi como profissão! Todo trabalho que você faz te ensina, te torna mais forte em busca de qualquer tipo de objetivo que você tenha!! Prefiro isso do que desistir", completou ela na legenda da postagem.

Nos comentários, alguns famosos demonstraram apoio a Simone. "Amada, você é rainha! Tudo feito com afeto é lindo! Tudo! Principalmente correr atrás dos nossos sonhos e desejos. Gente cafona pensa diferente disso!", afirmou Carmo Dalla Vecchia. "Amiga, você é maravilhosa! Em tudo que faz!", comentou Giselle Batista. "Só te admiro mais. Quando vão parar de romantizar nossa profissão, glamourizar e não oportunizar? Quando vão parar de demonizar, menosprezar e diminuir um trabalho justo e digno? Força e fé! Fiquem! És imensa!", declarou Valéria Barcellos.

Em recente entrevista ao colunista Gabriel Perline, da "Contigo!", Simone relatou que se mudou há mais de dois anos para os Estados Unidos e que já trabalhou como faxineira e arrumadeira no país. "Eu dei aula de teatro musical em escola pública para crianças até seis anos de idade, dei aula em escola de dança normal, dei cursos também, trabalhei de babá, trabalhei de faxineira, trabalhei de helper, que é como se fosse uma arrumadeira, trabalhei de arrumadeira também no Hotel Fasano, que é um hotel inclusive conhecido aí no Brasil, trabalhei de garçonete, trabalhei em catering. Eu fiz de tudo".

Na televisão, Gutierrez já participou de produções como "Malhação" (2009), "Zorra Total" (2009), "Passione" (2010), "Na Fama e Na Lama" (2011), "TV Xuxa" (2011), "Cheias de Charme" (2012), "Joia Rara" (2013), "Alto Astral" (2014), "Xilindró" (2016), "Treme Treme" (2017) e "Órfãos da Terra" (2019).