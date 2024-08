Celso Portiolli se emociona ao criar vídeo abraçando o pai - Reprodução do Instagram

Publicado 02/08/2024 11:13

Rio - Celso Portiolli, de 57 anos, apareceu aos prantos em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (2), e explicou o motivo de tanta emoção. O apresentador do "Domingo Legal", do SBT, criou um vídeo - usando tecnologia - abraçando o pai, que morreu há muitos anos, e citou a saudade que sente dele.

"Eu fiz um vídeo e fui assistir. Editei, criei e bateu uma saudade dele... Do meu pai", disse o comunicador, secando às lágrimas. Na legenda, Celso escreveu: "Tive a chance de reviver um momento precioso ao lado do meu pai, graças à tecnologia. Ele nos deixou há muitos anos, mas sua presença continua viva em meu coração", afirmou.

"Que este vídeo sirva como um lembrete para todos nós: valorize sua família, ame seus pais e nunca perca a oportunidade de abraçá-los e dizer ‘eu te amo’. A vida é preciosa, e cada momento ao lado de quem amamos é um presente de Deus. Aproveitem enquanto podem, pois um abraço pode ser a maior demonstração de amor que existe", completou.

O apresentador recebeu o apoio de amigos famosos nos comentários. "Amigo, você fez todos nós chorarmos agora. Você é um exemplo de filho. Seu papai está orgulhoso e olhando por você aqui", disse Tiago Barnabé. "Ele tem muito orgulho de você", afirmou Simony.