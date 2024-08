Rebeca Andrade e Larissa Manoela - Reprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 09:58

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, é uma das madrinhas do Time Brasil, a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, e utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (7), para compartilhar alguns registros ao lado de Rebeca Andrade e outras atletas, em Paris, na França. Ela também aproveitou para posar com as medalhas que as atletas ganharam.



"Um dia para ficar guardado na memória e no coração! Diretamente do Brasil pra nossa Casa Brasil em Paris! Ser madrinha do 'Time Brasil' é uma das maiores honras que eu já recebi. Muito grata por poder apoiar e estar pertinho dos nossos atletas! Em especial, nossas ginastas que deram um show absoluto nos Jogos Olímpicos 2024!", iniciou a atriz na legenda da publicação.

"'Dindinha' está muito orgulhosa de vocês. Sigam brilhando, cuidando de si, fazendo o que vocês amam e levando a essência e energia que só o Brasil tem! Estamos muito mais do que bem representados", finalizou Larissa. Nos registros, ela aparece ao lado das campeãs Olímpicas Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares.



Nos comentários da publicação, as atletas retribuíram o carinho. "Maravilhosa", escreveu Flávinha. "Lindaaa", expressou Lorrane. Rebeca comentou uma sequência de "emojis" de "carinha apaixonada".



A equipe feminina de ginástica artística ganhou o bronze na prova por equipes. No individual, Rebeca conquistou mais três medalhas para o Brasil, sendo duas de prata e uma de ouro.