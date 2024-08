Bruno Gagliasso e Danielle Winits relembram noivado e ’recaída’: ’A gente era jovem’ - Reprodução de vídeo

Bruno Gagliasso e Danielle Winits relembram noivado e ’recaída’: ’A gente era jovem’Reprodução de vídeo

Publicado 07/08/2024 09:02 | Atualizado 07/08/2024 09:07

Rio - Bruno Gagliasso, de 42 anos, e Danielle Winits, 50, relembraram o noivado que tiveram no início dos anos 2000 durante o "Surubaum", apresentado pelo ator e sua mulher, Giovanna Ewbank, no canal Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (6). Além disso, um dos assuntos do programa foi ter relações sexuais após o término e uma história do ex-casal voltou à tona.



"Eu lembro de uma de vocês, né? Saiu em todas as revistas. Saiu em todas as capas eles dois [Bruno e Danielle] no camarote", disse Giovanna. A situação citada por Gio ocorreu em 2005, quando o ex-casal virou notícia após se trancarem em um depósito de bebidas durante o Desfile das Campeãs, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Bruno e Danielle assumiram o namoro no final de 2003. Eles ficaram noivos nove meses depois, no entanto, o relacionamento chegou ao fim em setembro de 2004.

fotogaleria

"Nós éramos jovens", argumentou o ator, rindo de nervoso. "Você era, né?", retrucou a atriz, que tinha 29 anos na época, enquanto Bruno tinha 21. Ao serem questionados pelo outro convidado, Paulinho Vilhena, se eles eram casados na época, Gagliasso respondeu: "A gente foi noivo". Em seguida, todos caíram na gargalhada. "Nós éramos jovens", argumentou o ator, rindo de nervoso. "Você era, né?", retrucou a atriz, que tinha 29 anos na época, enquanto Bruno tinha 21. Ao serem questionados pelo outro convidado, Paulinho Vilhena, se eles eram casados na época, Gagliasso respondeu: "A gente foi noivo". Em seguida, todos caíram na gargalhada.