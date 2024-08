Graciele Lacerda exibindo a barriguinha - Graça Paes e Wallace Barbosa / Zapp News

Publicado 10/08/2024 19:51 | Atualizado 10/08/2024 20:25

Rio - Mais unidos do que nunca, os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram no QualiStage na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite de sexta-feira (9). Com casa lotada, a fã mais ilustre da dupla, Graciele Lacerda acompanhou atentamente o amado e o cunhado no palco. E, no fim do show, ela posou para fotos ao lado do amado.



Di Camargo e Luciano seguem cantando juntos, e em paralelo aos trabalhos do ZCL, ambos seguem com seus projetos solos. Tanto Zezé como Luciano ressaltaram que uma coisa não atrapalha a outra e que os laços fraternos e sanguíneos são maiores que tudo.



Luciano, que chegou no camarim com uma camisa, que ganhou de uma fã em homenagem a Jesus, disse que o homem cristão é o mesmo onde quer que esteja, que cantar sertanejo ao lado do irmão não interfere em sua postura como servo de Deus e nem abala sua fé no altíssimo.