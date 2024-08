Rafael Vitti faz declaração de aniversário para a mulher, Tata Werneck - Reprodução / Instagram

Publicado 11/08/2024 09:17

Rio - Rafael Vitti, de 28 anos, se declarou para a mulher, a apresentadora e atriz Tata Werneck, que completa 41 anos neste domingo (11). Através de uma publicação no Instagram, o ator compartilhou registros do casal e homenageou a amada.



"Eu te amo! Feliz aniversário, meu amor! Muita admiração por você. O mundo é mais feliz por que você existe. Obrigado por alegrar ele! Eu e Clara temos muita sorte por ter você de 'camarote'. Amanhã pego um avião cedinho pra chegar aí e a gente comemorar em família. Te 'love' [amo]!", declarou Rafa. Nos registros, ele resgatou alguns momentos especiais, incluindo quando a aniversariante estava grávida e dela na maternidade ao lado da única filha do casal, Clara Maria, de 4 anos.