Lore Improta e Leo Santana viajam para Mykonos, na GréciaReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 10:14

Rio - Lorena Improta viajou com o marido, o cantor Leo Santana, para Mykonos, na Grécia, em comemoração do seu aniversário de 31 anos, que será no dia 1º de setembro. O casal chegou ao destino na manhã desta segunda-feira (27) e a dançarina e influenciadora mostrou detalhes do hotel luxuoso onde estão hospedados, através das redes sociais.