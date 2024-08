Luana Piovani celebra aniversário em Ibiza: Meu dia - Reprodução de vídeo / Instagram

Luana Piovani celebra aniversário em Ibiza: Meu diaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/08/2024 08:49

Rio - Luana Piovani completa 48 anos nesta quinta-feira (29) e decidiu celebrar com uma viagem em Ibiza, na Espanha. A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o look que escolheu para ir à praia e aproveitar a data.

"Meu dia", escreveu a artista nos stories do Instagram. Nos registros, ela mostrou o visual escolhido para curtir o verão europeu. "Olha eu toda 'peruinha' no dia do aniversário. Brincos gigantes, muitos colares, muitos dourados, meu óculos de perua patricinha, meu suco e é isso", falou, enquanto exibia detalhes da composição.