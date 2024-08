Thiaguinho e Bruno Diegues - Araujo / Agnews

Publicado 29/08/2024 10:21

Rio - Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, gravou de seu audiovisual "Mais Uma Noite", no High Eventos, em São Paulo, nesta quarta-feira (28), e recebeu grandes nomes no palco. Thiaguinho foi um dos artistas que participou do primeiro trabalho solo do cantor. Os dois cantaram juntos a música "A Amizade é Tudo". Já Dilsinho dividiu os vocais com Bruno na canção "Eu, Você e Mais Ninguém". O grupo Menos é Mais e o cantor Ferrugem também participaram do espetáculo.

Bruno Diegues ganhou notoriedade como vocalista do Jeito Moleque e compositor de sucessos como "Hoje a Noite é Nossa" e "Meu Jeito Moleque de Ser". Foi também um dos primeiros artistas a gravar composições de Thiaguinho, nos anos 2000, quando o artista chegava na cena do pagode. "Me Faz Feliz", "Amizade é Tudo” e “Teu Segredo”, transformaram-se em grandes hits na voz de Bruno. O cantor atualiza sua carreira em 2024 gravando este projeto com a sua renomada banda conhecida como "Sambafunksoul".