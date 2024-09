Belle Silva abre álbum de fotos de passeio de barco pela Grécia - Reprodução / Instagram

Belle Silva abre álbum de fotos de passeio de barco pela GréciaReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 13:41 | Atualizado 04/09/2024 13:44

Rio - Belle Silva está aproveitando cada minuto de suas férias em Mykonos, na Grécia. A esposa do jogador de futebol do Flamengo, Thiago Silva, compartilhou nesta quarta-feira (4) novas fotos do passeio de barco que fez pelas águas cristalinas do destino em questão. Ela aparece deitada na beira do mar tomando sol e em outros momentos celebrando com os amigos.

"Que delícia de viagem! É sempre bom voltar em lugares que marcam a gente, que a gente se sente tão bem e feliz. Sou muito grata por poder viver momentos como esses!", escreveu ela na legenda da publicação.