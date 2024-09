Fabiana Justus celebra aniversário de 38 anos - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus celebra aniversário de 38 anosReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 10:47

Rio - Fabiana Justus completa 38 anos, nesta segunda-feira (9), e celebrou a data nas redes sociais. Em tratamento contra leucemia mieloide aguda desde o início deste ano, a empresária e influenciadora digital compartilhou um vídeo, no Instagram, soprando as velinhas do bolo e publicou uma reflexão sobre os desafios e conquistas recentes de sua vida. Ela ainda agradeceu o carinho dos amigos, familiares e fãs.

fotogaleria

"Hoje comemoro meus 38 anos e também 5 meses desde meu renascimento! Sentei aqui para escrever e só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer por ser acordada pela minha família linda. Agradecer por receber tanto amor de todos a minha volta (de vocês também). Esse ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou muito. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem. Me trouxe muitas bençãos. Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos, porque esse ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa", afirmou.

Em seguida, a filha de Roberto Justus refletiu sobre os momentos de dificuldade. "Fiz e farei sempre de tudo para estar aqui e poder viver intensamente com as pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo que me trouxe os piores momentos da minha vida, me trouxe os melhores momentos também. E é neles que eu prefiro focar. Porque daqui para frente eu espero que minha vida seja repleta deles, dos momentos bons, de sorriso no rosto, de felicidade. As coisas mais simples se tornaram enormes alegrias".

Por fim, ela fez um agradecimento. "Agradeço por tudo. Não mudaria nada na minha história, pois sei e confio que Deus tem um plano perfeito para mim. Obrigada Deus! Obrigada família e amigos. E obrigada amigos virtuais. Vocês são demais!".

Nos stories o Bruno Levi D'Ancona, marido de Fabiana, fez uma surpresa para amada, e acordou com um café da manhã e um bolo ainda na cama. Fabiana é casada com Bruno há quase 13 anos, e juntos tem três filhos: Luigi, Chiara e Sienna.