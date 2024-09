Kelly Key elogia performance da filha, Suzanna, em programa de TV - Reprodução do Instagram

Kelly Key elogia performance da filha, Suzanna, em programa de TV

Publicado 09/09/2024 10:34

Rio - Mamãe coruja, Kelly Key elogiou a participação da filha, Suzanna Freitas, na Batalha do "Lip Sync", do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (8). A jovem de 23 anos arrasou no quadro ao som de "Cachorrinho", ao lado da atriz Giullia Buscacio. Em uma publicação feita no Instagram, a cantora agradeceu a homenagem e demonstrou orgulho da herdeira.

"Que momento especial! Ver minha filha Suzanna Freitas, tão linda, revivendo a minha trajetória e ainda vestindo a minha jaqueta dos tempos de show... Coração transborda de orgulho! Giullia Buscacio obrigada pela homenagem! Lembro de vocês pequenas dançando em casa e hoje arrasaram no "Domingão", escreveu Kelly Key na legenda.

Suzanna Freitas é fruto do relacionamento de Kelly com Latino. Os dois terminaram o relacionamento em 2002. Desde 2004, a cantora é casada com o empresário Mico Freitas. O casal, que mora na Angola, tem dois filhos juntos, Vitor, de 19, e Artur, 7.