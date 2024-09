Mônica Martelli celebra 15 anos da filha, mas jovem não ’autoriza’ que ela mostre fotos - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 08:58 | Atualizado 10/09/2024 09:00

Rio - Mônica Martelli celebrou os 15 anos da filha, Julia, no último final de semana. Em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), a atriz compartilhou registros do momento, sem mostrar fotos da aniversariante, brincando que não foi "autorizada" por ela.

"Fim de semana foi pura celebração para os 15 anos da Julia. Coisa boa é agradecer a vida de quem a gente ama", iniciou a atriz na legenda da publicação.Em seguida, ela explicou aos seguidores o motivo da filha não aparecer nos registros do próprio aniversário. "P.S.: A Julia mesmo não aparece em nenhuma foto, pois não fui autorizada. Finjam que é ela atrás do bolo", brincou a mãe. Ela também mostrou conversas no WhatsApp com a jovem. "Julia, posso postar essa foto? Você está linda!", perguntou Mônica. "Não", respondeu a aniversariante. "E essa?", insistiu a atriz, que novamente recebeu um "não".A situação inusitada divertiu famosos e internautas nos comentários da publicação. "A Rafa [Justus] é igual! Não posso postar foto dela e ela ainda fala: 'vou parar de te seguir'", contou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Que lindo! Esse lugar é uma delícia. Viva Julia!", expressou o dermatologista Thales Bretas. "Adolescente é tudo igual né, gente?", opinou uma usuária do Instagram.