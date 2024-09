Kéfera - Reprodução do Instagram

Publicado 10/09/2024 08:56

Rio - Kéfera, de 31 anos, descobriu através de uma seguidora que há pessoas querendo comprar o acesso do perfil privado dela, 'Daily', no Instagram. A influenciadora digital compartilhou a mensagem em sua rede social e disse que, se os conteúdos publicados no 'diário digital' vazarem, ela será cancelada.

"Oi, você ainda segue o 'Daily' da Kéfera? Eu tento entrar há meses e não consigo, não quer fazer tipo uma 'assinatura' comigo para me mandar os Stories e eu pago uma vez por mês para continuar?", dizia a mensagem do print enviado por uma fã de Kéfera.

A influenciadora reagiu com bom-humor. "Ainda bem que as seguidoras do meu 'Daily' avisam. Se vazar o que posto no 'Daily', eu tenho que mudar de país", afirmou ela, que tem 2.152 seguidores no perfil privado.