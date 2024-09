Kevinho celebra aniversário ao lado da mãe, Sueli - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 09:49 | Atualizado 16/09/2024 09:55

Rio - O cantor Kevinho celebrou o aniversário de 26 anos, neste domingo (15). O funkeiro, que ficou afastado das redes para cuidar da mãe após ela ser diagnosticada com câncer de mama, compartilhou registros da comemoração em família, através do Instagram.

"Parabéns pra mim! 2.6 turbo", escreveu o artista na legenda da publicação. No registro, ele aparece aproveitando um banho de piscina. Em outra publicação, ele e a mãe arriscam uns passinhos de dança. O cantor se reuniu com familiares em uma casa com vista para o mar.