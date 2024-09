Wanessa e Dado juntos no cinema - Reprodução instagram

Publicado 16/09/2024 10:45

Rio – Wanessa Camargo abriu o jogo e revelou o real motivo do término do relacionamento com Dado Dolabella, após ser desclassificada do "BBB 24", em entrevista ao programa "De Lado com a Loba" (Multishow), comandado por Fernanda Bande, neste domingo (15). A cantora explicou que foi influenciada pela opiniões de algumas pessoas e decidiu se afastar do amado para colocara cabeça no lugar.

"A gente sai (do BBB) pancada e eu saí ouvindo muita gente, por isso preferi me afastar (do Dado). Nas primeiras duas semanas, a minha cabeça estava em Marte, eu queria voltar lá para ficar com vocês. A única coisa que eu conseguia me ajeitar era com os meus filhos, mesmo assim eu tinha que me esconder, para ficar no meu mundinho. Eu estava entrando em um poço", revelou Wanessa.



Refletindo sobre sua saída do reality, a artista foi questionada por Fernanda se participaria novamente do "BBB" e a cantora disse que não. "Depois de duas semanas que eu começo a ter a cabecinha no lugar, porque aconteceram algumas coisas, em que tive que dar um tapa na minha cara. Não (iria de novo), não no mundo atual! Eu acho que tem uma coisa que percebi e que fui muito inocente nesse lado. A quantidade de fake news que vi quando saí, me assustou muito", assumiu a filha de Zezé di Camargo.

A cantora foi expulsa do Big Brother Brasil, apresentado por Tadeu Schmidt, após uma acusação de agressão feita por Davi. Meses depois do término do programa, Wanessa e Dado reataram o relacionamento e continuam juntos.