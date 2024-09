Rio - Ratinho, de 68 anos, convidou José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) para brigarem em seu programa no SBT, após os candidatos à Prefeitura de São Paulo protagonizarem um barraco ao vivo, com direito a cadeirada, durante o debate da TV Cultura, neste domingo (15). O apresentador fez piada com a situação, em um vídeo publicado no Instagram, e disse que em sua atração os dois podem "largar o pau".

fotogaleria

"Eu estava vendo o debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô gente, vocês querem brigar? Vão no meu programa!. Quero aproveitar e convidar o Datena, convidar o Marçal: vai lá no meu programa. Lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Aí fica bom. No debate não deixam vocês brigarem à vontade, mas no meu programa pode largar o pau, lá pode!", afirmou ele, em tom de brincadeira.