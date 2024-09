Luana Cavalcante representou Pernambuco no concurso - Reprodução / Instagram

Publicado 20/09/2024 11:11

Rio - A modelo Luana Cavalcante, de 25 anos, representante de Pernambuco, se tornou a primeira mãe a ser coroada Miss Universe Brasil em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (19), no Teatro Gamaro, em São Paulo.

Mãe de Pedro, de 3 anos, Luana foi a escolhida dentre as 27 participantes, cada uma representando um estado brasileiro, para representar o Brasil no Miss Universe, que acontecerá em 16 de novembro no México. A alagoana Gabriele Marinho ficou em segundo lugar, enquanto a carioca Maria Fabiana Mata em terceiro.

Neste ano, a edição do Miss Universe Brasil foi marcada por diversas mudanças na regra da competição, como a permissão de mães e mulheres casadas, além do fim do limite de idade.