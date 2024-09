Vídeo! MC Ryan SP se pronuncia sobre agressão à mãe de sua filha, Giovanna Roque - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/09/2024 12:19 | Atualizado 29/09/2024 12:24

Em outro momento do pronunciamento, Ryan relatou que estava sendo vigiado dentro da própria casa há um tempo. "Eu estava sendo filmado dentro da minha casa, sendo vigiado todo esse tempo. Há cinco ou seis meses, se não tem sete ou oito meses. Essa pessoa está com vídeos em que eu e minha mulher estamos nos trocando, vendo o íntimo da minha família. Futuramente [talvez] essa pessoa possa tentar me envergonhar vazando alguma foto íntima minha [...] Essa pessoa estava me acompanhando há meses, não sei se era pra me roubar ou fazer algo do tipo".Apesar de Giovanna ter anunciado o fim do relacionamento com o cantor antes mesmo do episódio de agressão vir à tona, o MC garantiu que eles seguem em um relacionamento. "Mas eu vou dar a volta por cima. Eu não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa má. Eu não sou um cara ruim. E minha esposa ainda estamos juntos. Ela mora comigo. Estou junto com ela, com a minha família e minha filha."