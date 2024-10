Angélica e Luciano Huck ao lado dos filhos, Joaquim, Benício e Eva - Reprodução / Instagram

Angélica e Luciano Huck ao lado dos filhos, Joaquim, Benício e EvaReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2024 09:29

Rio - Angélica, de 50 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (1º), registros de alguns momentos especiais que viveu no mês de setembro ao lado do marido, Luciano Huck, de demais familiares e amigos. A apresentadora fez um compilado de fotos de viagens, festas, trabalhos e até de quando curtiu o Rock in Rio 2024.



"Setembro passou voando mas foi cheio de momentos especiais! Mês de muito amor, trabalho, família e amigos. Que venha outubro, com ainda mais!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Em alguns dos registros, a loira aparece aproveitando momentos de descanso ao lado dos cachorros e em viagem à praia, onde posou de biquíni.

fotogaleria

A publicação encantou os internautas, que reagiram nos comentários. "Família abençoada", disse um usuário do Instagram. "Que coisa mais linda, parece uma fada", elogiou um seguidor. "Maravilhosa", expressou uma terceira pessoa.