Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2024 09:59

Rio - Viih Tube aproveitou a manha desta quarta-feira (02) para dividir com os seguidores um registro da barriguinha de sua segunda gestação. A influenciadora de 24 anos aguarda a chegada de Ravi, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Os dois ainda são pais de Lua Di Felice, de 1 ano.