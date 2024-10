Ana Paula Guimarães e o marido Ricardo Duque curtem praia do Leblon - Dan Delmiro/Agnews

Publicado 02/10/2024 09:59

Rio - A ex-paquita e diretora de TV Ana Paula Guimarães, a Catu, como era famosa na época do "Xou da Xuxa", curtiu a quarta-feira (2) de sol na praia do Leblon, na Zona Sul, ao lado do marido, o ator Ricardo Duque.

Juntos há 30 anos, o casal mergulhou no mar para refrescar e trocou carinhos e beijos na areia.

Ana Paula atualmente é diretora de TV e está na equipe da novela das 19h, "Volta por Cima". Ela também esteve no comando da série documental "Pra Sempre Paquitas", disponível no Globoplay, que conta os bastidores da vida das assistentes de palco de Xuxa, perrengues e auge do sucesso.