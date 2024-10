Ex-BBB Beatriz Reis faz procedimento para tratar espinhas e marcas na pele - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/10/2024 10:12

Rio - A ex-BBB Beatriz Reis, de 24 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (1º), que decidiu tirar um momento para cuidar de si. A atriz, que recentemente integrou o elenco da novela "Família é Tudo", da TV Globo, esteve em uma clínica de estética para realizar alguns procedimentos na pele.

"Cuidando de mim", escreveu a ex-BBB nos stories do Instagram, no registro em que aparece deitada em uma maca da clínica. Em seguida, ela mostrou detalhes do tratamento, que envolveu procedimento a laser. "Tratando minhas acnes e marquinhas", contou 'Bia do Brás', como ficou conhecida durante a edição 24 do reality.O momento de autocuidado pode ter relação com a rotina da atriz, que aproveitou o fim de "Família é Tudo" para retomar alguns cuidados pessoais. O folhetim, que teve seu último capitulo exibido na sexta-feira (27), marca a estreia de Bia em novelas, em que interpretou a personagem Selminha.