Publicado 20/10/2024 08:36

Rio - Lauana Prado, de 35 anos, se envolveu em uma confusão com Zé Diniz, prefeito de Abadiânia, em Goiás, na madrugada deste sábado (19). A cantora surgiu discutindo com ele nos bastidores do show, em um vídeo publicado nas redes sociais. O político acusou a artista de chegar atrasada no evento, em comemoração aos 71 anos da cidade. Já ela reclamou de ter sido chamada de "baranga" por ele.

"Você tem que respeitar as pessoas", afirma Lauana no vídeo postado pelo perfil Anapolis Agito. Zé rebateu: "Vocês têm que me respeitar também". A cantora, então, disse que foi xingada por ele. "Você me chamou de baranga, você me respeita. Começa me respeitando. Todo mundo aqui ouviu. Falta de respeito. Estamos aqui desde cedo".

Em seguida, o prefeito sugeriu que ela cancelasse o show e devolvesse o cachê. "Cancela [o show] e devolve o dinheiro que eu paguei", disparou. Lauana retrucou: "Você me chamou de baranga e acha que está com a razão?".

A confusão se estendeu para o palco. Durante sua apresentação, a cantora ironizou a situação. "O representante da cidade, que disse que me pagou, porque aqui ninguém paga imposto, dizendo ele, ele que me pagou. Me xingou, eu quase perdi a paciência", comentou. "Não é porque eu sou mulher que você vai me tratar como está me tratando. Você me respeita", completou.

Prefeitura de Abadiânia se manifesta

Em um comunicado publicado no Instagram, a Prefeitura de Abadiânia se manifestou sobre a polêmica. "Infelizmente, a artista não cumpriu o contrato firmado para o evento, ao iniciar sua apresentação com mais de 2 horas de atraso, descumprindo o horário acordado de início às 23h. Tanto o público quanto a produção do evento foram prejudicados, ficando em espera até o início do show", inicia a nota.



"Desde o início da negociação, a equipe da cantora Lauana Prado demonstrou uma postura pouco colaborativa com o município, recusando-se a se hospedar em Abadiânia e fazendo exigências de hotel, academia e veículos de luxo, todas atendidas pela Prefeitura", continua.



"Ainda assim, a artista chegou ao local do evento após a meia-noite, dirigindo-se ao camarim, onde se recusou a atender mais de 10 fãs. Ao término de sua apresentação, Lauana Prado também não concedeu entrevistas à imprensa local, frustrando ainda mais as expectativas da população e da organização", finaliza.