Lorena Maria e MC Daniel Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 13:39 | Atualizado 06/11/2024 13:40

Rio - Lorena Maria, de 24 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6) o aguardado projeto do quartinho do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, de 26 anos. Grávida de um menino, a influenciadora revelou que escolheu a temática "Universo" para o cômodo, devido sua paixão pela astronomia.

"O tema é universo né, vocês sabem que eu amo astronomia. Minhas seguidoras do início sabem que eu amo astronomia e quero estudar por hobbie algum dia, eu até disse isso aqui esses dias. E aí eu escolhi o tema do quartinho do bebê de universo", disse ela nas redes sociais.



Lorena postou fotos e vídeos mostrando a decoração do quarto, que já traz detalhes de estrelas luminosas nas paredes, uma pintura vibrante com foguetes, astronautas e planetas, além de uma escultura em formato de lua. O ambiente também vai contar com um berço montessoriano, uma cama de casal e uma poltrona de amamentação.



A influenciadora compartilhou que ainda pretende fazer ajustes no projeto. Ela pretende contratar um artista para fazer uma pintura de uma nebulosa no teto e modificar a pintura das paredes, deixando apenas as estrelas luminosas.



O amor de Lorena pela astronomia também inspirou suas opções de nome para o bebê. Caso estivesse esperando uma menina, o nome escolhido seria "Vênus", em homenagem ao planeta. No entanto, com a confirmação de que esperam um menino, ela chegou a sugerir "Órion", nome da famosa constelação. Porém, MC Daniel não aprovou a escolha.