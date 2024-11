Daniel Rocha e Vitória Strada - Reprodução do Instagram

Publicado 06/11/2024 14:49

Rio - A atriz Vitoria Strada comentou pela primeira vez a repercussão de seu novo romance com o ator Daniel Rocha. Strada se mostrou segura e tranquila em relação às reações nas redes sociais e enfatizou a importância de focar em sua carreira e projetos.

Em uma entrevista para a Marie Claire, a atriz, que já havia assumido anteriormente um relacionamento com uma mulher, destacou a relevância da representatividade bissexual em uma sociedade ainda cercada por preconceitos. "As pessoas têm que entender que a bissexualidade existe", afirmou Strada. Ela celebrou o apoio recebido de fãs que a acompanharam em diferentes fases de sua vida amorosa. "Desde que assumi o meu namoro no passado, eu carrego até hoje uma comunidade de pessoas que me dão uma chuva de carinho e amor", acrescentou.Strada também refletiu sobre os desafios de balancear sua vida privada com a carreira. "Eu quero que o meu trabalho se destaque mais, quero poder falar do filme que estou fazendo, das coisas que estou planejando", comentou. Ela expressou o desejo de manter o foco nas realizações profissionais, mantendo-se próxima dos fãs através de suas obras.Vitoria Strada negou sentir-se incomodada com a atenção em torno de seu relacionamento, afirmando que vive sua vida de forma transparente. “Eu tô vivendo minha vida, não tô fazendo nada de errado. Não tô me escondendo de ninguém", declarou. A atriz, que valoriza a naturalidade e autenticidade, reafirmou que prefere compartilhar com o público suas conquistas e planos na carreira.