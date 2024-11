Sheron Menezzes - reprodução Instagram

Publicado 07/11/2024 15:44 | Atualizado 07/11/2024 15:45

Rio - Nesta quinta-feira (07), Sheron Menezzes movimentou suas redes sociais ao compartilhar registros de uma viagem recente ao Ceará. A atriz relembrou momentos de descanso em um cenário paradisíaco e aproveitou para expressar seu desejo de retornar àquele local especial. Na legenda das fotos, ela brincou: “Frente e verso de onde queria estar nessa quinta #tbt”.

Nas imagens, Sheron aparece de biquíni preto, relaxando em uma piscina e caminhando pela praia deserta, capturando a atenção de seguidores e amigos que deixaram elogios na seção de comentários. “Uma sereia”, comentou um admirador. Outros fãs se encantaram e escreveram: “Queria estar também”, “Você é maravilhosa demais” e "Mulher eu não estava preparada para este espetáculo".Durante sua estadia no Ceará, Sheron compartilhou vários registros que transmitiam sua tranquilidade no cenário natural do Nordeste. Em um dos posts, ela resumiu seu sentimento: “A melhor vista para esta terça”, ao exibir o mar e a praia ao fundo. As fotos refletem dias ensolarados e momentos de relaxamento, proporcionando aos seguidores uma janela para seu refúgio.