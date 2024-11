Leonardo e Poliana Rocha - Marcelo Barretto/AgNews

Leonardo e Poliana RochaMarcelo Barretto/AgNews

Publicado 28/11/2024 09:42

Rio - Poliana Rocha, 48 anos, surgiu deslumbrante para entrar no clima da Festa Cabaré, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27) no cruzeiro do marido, o cantor Leonardo, 61. A mãe de Zé Felipe usou um look sensual, vermelho e preto, inspirado nas bailarinas com corselet tomara-que-caia, luvas e minissaia.

fotogaleria

"A dona do Cabaré chegou", escreveu Poliana no Instagram.

O Navio Cabaré reúne shows de artistas renomados: Simone Mendes, César Menotti & Fabiano e Raça Negra, além de apresentações exclusivas de Leonardo. O cruzeiro saiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, segue em alto-mar e retorna nesta sexta-feira (29).