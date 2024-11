Com insônia, William Bonner se declara ao cachorro de estimação e tieta Fernanda Torres - Reprodução / Instagram

Com insônia, William Bonner se declara ao cachorro de estimação e tieta Fernanda TorresReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2024 08:51

Rio - William Bonner, de 61 anos, teve insônia na madrugada desta quinta-feira (28) e decidiu passar o tempo publicando algumas recordações nas redes sociais. O âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, se declarou para o cachorro de estimação e tietou Fernanda Torres ao compartilhar um registro antigo ao lado da atriz.

fotogaleria

"Insônia. E me dou conta de que já se vai uma década inteira desde o dia em que o 'tio tiete' conseguiu essa selfie", escreveu o jornalista na legenda da publicação, em que posou ao lado de Fernanda em um evento. "Insônia. E me dou conta de que já se vai uma década inteira desde o dia em que o 'tio tiete' conseguiu essa selfie", escreveu o jornalista na legenda da publicação, em que posou ao lado de Fernanda em um evento.



Em outra publicação na mesma rede social, Bonner aproveitou para se declarar ao cachorro, Tobias. "Insônia. E fico matutando se esses três anos desde o nosso encontro numa estrada deram ao Tobias ao menos uma fração da alegria que ele nos proporcionou".

Bonner também relembrou quando trabalhou com o jornalista Juca Kfouri e estudou no mesmo lugar que o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro "Ainda Estou Aqui", que inspirou a adaptação para o cinema. "Insônia. E fico admirando detalhes do bonequinho que comprei depois de ver um igual numa prateleira atrás do meu colega de Globo SP dos anos 80 Juca Kfouri quando ele entrevistou meu colega de USP Marcelo Rubens Paiva", escreveu.



O jornalista também publicou obras de arte, esculturas e fotos de capivaras. "Insônia. E penso que minhas vizinhas lá na serra também devem estar acordadas a essa hora", brincou Bonner, ao publicar imagens dos animais na beira da estrada.