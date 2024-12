Lima Duarte é homenageado no Festival de Cultura em Direitos Humanos, em São Paulo, nesta quarta - Araujo / Agnews

Lima Duarte é homenageado no Festival de Cultura em Direitos Humanos, em São Paulo, nesta quartaAraujo / Agnews

Publicado 12/12/2024 07:49 | Atualizado 12/12/2024 07:51

Rio - O ator Lima Duarte, de 94 anos, foi homenageado no 4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos na Cinemateca, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (12). O veterano foi acompanhado da filha, Monica Maluf, e da neta, Karina Maluf.

fotogaleria

O evento apresentou o filme "Corpo em Delito (1990)", protagonizado por Lima Duarte e dirigido por Nuno Cesar de Abreu. Na trama, o veterano interpreta um médico legista que forja laudos de morte natural para vítimas de tortura durante a ditadura militar.O festival - promovido pelo Instituto Vladimir Herzog - acontece entre os dias 10 e 15 de dezembro. Desde 2021, o evento aborda pautas relacionadas à resistência quilombola e indígena, luta das mulheres e desigualdades sociais.Para a ocasião, Lima Duarte usou uma camisa polo vermelha, jaqueta azul, calça bege, tênis e boné. O ator teve quatro filhos. Quando se casou com Marisa Sanchez, ele assumiu a criação da também atriz Débora Duarte, e teve Monica. Já no segundo casamento com Mara Martins, teve outros dois filhos, Pedro e Júlia.Em fevereiro deste ano, Júlia morreu aos 49 anos. A causa da morte não foi informada. O ator lamentou a perda nas redes sociais, citando o trecho de "Hamlet", obra de William Shakespeare (1564-1616). "Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", escreveu o veterano.