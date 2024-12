Na Bahia, Rodrigo Simas aproveita dia de surfe e surpreende com pose de ioga - Reprodução de vídeo / Instagram

Na Bahia, Rodrigo Simas aproveita dia de surfe e surpreende com pose de iogaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/12/2024 12:43 | Atualizado 12/12/2024 12:48

Rio - Rodrigo Simas, de 32 anos, está hospedado em uma pousada em Itacaré, na Bahia. Através das redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), o ator mostrou que está aproveitando o momento de descanso para surfar e praticar exercícios, surpreendendo internautas com uma posição de ioga.

fotogaleria

"Puro suco da Bahia", escreveu o ator na legenda da publicação. No vídeo, ele aparece fazendo aulas de surfe. Com o abdômen definido, o ator posou sorridente enquanto pegava onda.Já nos stories do Instagram, o artista compartilhou que iniciou o dia tomando um café da manhã com direito a muitas guloseimas. Ele também mostrou alguns registros da pousada, cercada por natureza. Em seguida, se refrescou com um banho de rio. Nas areias da praia, Simas ficou de ponta cabeça, surpreendendo os seguidores com a posição de ioga.