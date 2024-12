Silvia Abravanel fez homenagem no dia que Silvio Santos completaria 94 anos - Reprodução Instagram

Publicado 12/12/2024 13:06

Rio - Silvia Abravanel fez uma homenagem emocionante ao pai, Silvio Santos (1930-2024), que estaria completando 94 anos nesta quinta-feira (12). Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora relembrou momentos ao lado do comunicador com fotos especiais.

"Meu paizinho amado, que dia lindo, esse 12/12/2024. Hoje o céu está em comemoração. E no que deveria ser um dia triste, de lágrimas, para mim será um dia de gratidão. Pois sei que você está celebrando ao lado de Deus, do seu jeitinho, sem muita festança, porém com muita gratidão como você sempre teve por mais um ano de sua existência nesse plano. Mas como para mim, seus ensinamentos, seus exemplos, seus cuidados, seu zelo, suas broncas, seus conselhos, para mim, e comigo, e minhas filhas, estão mais vivos do que nunca", declarou.

Silvia agradeceu por convivido ao lado do pai. "Meu melhor amigo, meu mestre, meu pai amado, o melhor avô. Deus, obrigada por abençoar tanto a minha vida nesses 53 anos ao lado do melhor pai do universo. Por favor, senhor, continue abençoando sempre o meu paizinho com muita paz, muita luz, muita amor, nesse plano que ele hoje se encontra, pois esse é meu presente de um feliz abençoado aniversário do meu paizinho amado. Com amor, Silvinha, Luana, Amanda, sua filha e netas", finalizou.

Internautas comentaram na postagem. "Saudades, ficou marcado na minha vida, ele está brilhando lá no céu", disse um. "Ah! Se todo ser humano tivesse a grandeza a generosidade simplicidade desse homem e que soube plantar tudo isso nas filhas. Tudo através do exemplo e do amor", afirmou outro. "Que lindo. Grande homem. Excelente pai. Parabéns pela homenagem, belas palavras", afirmou mais um fã.