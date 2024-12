Maíra Cardi é casada com o empresário Thiago Nigro - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi é casada com o empresário Thiago Nigro Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2024 13:54 | Atualizado 12/12/2024 13:56

Rio - Maira Cardi, de 40 anos, está à espera do terceiro filho e compartilhou com seguidores um momento especial da gestação: o primeiro ultrassom do bebê. Este será o primeiro filho da influenciadora com o empresário Thiago Nigro, com quem oficializou o casamento em 2023.



fotogaleria

Em um vídeo publicado no TikTok, Maira revelou detalhes do exame e comemorou as boas notícias recebidas do médico. "O bebê está bem implantado. Tudo normal, estamos muito felizes", disse ela, emocionada. Embora ainda não seja possível visualizar o embrião ou ouvir os batimentos cardíacos devido ao estágio inicial da gravidez, o obstetra confirmou que a gestação está evoluindo bem.



O bebê está previsto para nascer em agosto de 2025, quando Maira completará 40 semanas de gestação. A influenciadora mencionou que está ansiosa e radiante com a nova fase de sua vida ao lado do marido.



Além do filho que está por vir, Maira já é mãe de Lucas, de 23 anos, fruto de um relacionamento anterior, e Sophia, de 6 anos, que também tem aparecido nos vídeos comemorando a chegada do novo irmão. "Cada filho é um presente único. Estou vivendo esse momento com ainda mais intensidade e gratidão", disse Maira em uma publicação recente.