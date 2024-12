Andreia Horta - Reprodução Instagram

Rio - Andréia Horta, de 41 anos, rebateu uma crítica sobre sua aparência, nesta quinta-feira (12). A artista surgiu ao lado da atriz Rita Assemany em uma foto, e mostrou, no Instagram Stories, um comentário que recebeu de um internauta após o registro, dizendo que não a reconhece devido a possíveis procedimentos estéticos.

"Nem reconheci a Andréia Horta. As pessoas fazem tantos procedimentos que parecem outras. Enfim, tá bonita, mas irreconhecível", disse o seguidor.

Andréia respondeu afirmando que não possui procedimentos. 'Nessa publicação encontrei esse comentário. As pessoas dizem o que querem sem nenhum compromisso com a verdade. Nem tenho procedimento! Me afasto de línguas de veneno", declarou.

Recentemente, Horta deu à luz a Yolanda, sua primeira filha, fruto de sua relação com o ator Ravel Andrade. Discretos, o casal não mostrou o rosto da bebê até o momento.