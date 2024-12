Lívia Andrade posa de biquíni de exibe as curvas do corpo - Reprodução Instagram

Lívia Andrade posa de biquíni de exibe as curvas do corpoReprodução Instagram

Publicado 30/12/2024 10:41 | Atualizado 30/12/2024 10:58

Rio - Lívia Andrade, de 41 anos, exibiu o corpão em forma ao compartilhar uma série de fotos com um biquíni azul, no Instagram, neste domingo (29). A apresentadora estava aproveitando um dia de sol na piscina, e recebeu diversos elogios de seguidores. "Bora bronzear", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Azul da cor do céu, da cor do mar, da água da piscina. Mudam os tons e você continua linda", disse um. "Uma das mais lindas do Brasil", afirmou outro. "Está muito linda", comentou mais um fã.

Recentemente, Lívia Andrade fez uma lipo LAD e exibiu detalhes de seu pré e pós-operatório aos seguidores, mostrando desde os exames de preparação até os momentos de recuperação.